Полет за полярным кругом: экипажи МиГ-31БМ отработали перехват «противника» в Арктике

За полярным кругом летчики морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного самолета-нарушителя российских воздушных границ.

Экипажи истребителей МиГ-31БМ, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, перекрыли путь условному самолету-нарушителю и не дали пересечь границы Российской Федерации в воздушном пространстве. Учения проходили в условиях низких температур, характерных для этого арктического района.

В роли нарушителя выступил истребитель МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России. Перед экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования.

На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят высотный истребитель МиГ-31БМ. Экипаж во взаимодействии с наземными средствами ПВО осуществил поиск условного противника. После захвата цели летчики произвели электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

В ходе учений проверялась слаженность действий экипажа МиГ-31БМ, выполнение установленных нормативов взлета и занятия района, совершенствовались навыки по взаимодействию с наземными средствами противовоздушной обороны при выполнении поставленных задач.

Напомним, что с 1 декабря 2020 года для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь.