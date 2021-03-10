Поддержка огнем: кадры первой штатной стрельбы БМПТ «Терминатор» под Челябинском

Первая штатная стрельба боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» завершилась сегодня на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области.

Стрельба комплексом штатного вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова и автоматические гранатометы АГ-17Д прошла на специально подготовленном участке полигона по обновленным мишеням.

В ходе опытного применения, которое стартовало первого декабря 2020 года, экипажи провели серию занятий по вождению, технической и огневой подготовке. Следующим этапом эксперимента по освоению БМПТ «Терминатор» станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке.

Партия из восьми БМПТ «Терминатор» была поставлена в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.

«Терминатор» - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.