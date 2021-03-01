Проверка на слаженность: тактические учения мотострелков Балтийского флота прошли под Калининградом

На одном из полигонов в Калининградской области прошли двухсторонние ротные тактические учения с боевой стрельбой, в которых приняли участие подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота. В плановом мероприятии задействовали более 250 военнослужащих и свыше 70 единиц боевой и специальной техники.

В ходе учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из танков Т72-Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7. Стрельба осуществлялась по целям, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника на дальностях от 100 до 5000 метров.

Военнослужащие закрепили навыки совершения фланговых маневров, поиска и уничтожения диверсионных групп условного противника, а также преодоления зараженных участков местности. Все учебно-боевых задачи выполнялись с применением беспилотных летательных аппаратов. По средствам связи в режиме реального времени был организован контроль за проведением тактических учений.

Для приближения обстановки к боевой на полигоне были оборудованы учебные минные поля, проволочные, другие невзрывные заграждения и препятствия. Основной целью ротных тактических учений являлась проверка боевой готовности подразделений, а также совершенствование слаженности при подготовке и ведения наступления и действий в обороне.