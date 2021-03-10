Участники парада Победы в Самаре получили вакцину «Спутник-V»

В Самаре началась вакцинация от COVID-19 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), которые будут участвовать в параде Победы на площади Куйбышева.

На данный момент прививку сделали 120 кандидатов на участие в параде в ознаменование 76-годовщины победы в Великой Отечественной войне. Всего в рамках подготовки к параду будут провакцинированы свыше тысячи военнослужащих.

Перед получением иммунной дозы военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских и других подразделений проходят тестирование на наличие антител. Врачи информируют о способах воздействия препарата «Спутник-V» на организм.