Огонь из РСЗО, гаубиц и минометов: артиллеристы ЮВО провели масштабные стрельбы на Кубани

На полигоне Молькино в Краснодарском крае подразделения ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели масштабные стрельбы по наступающему условному противнику.

В стрельбах были задействованы реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», 122-мм гаубицы «Гвоздика», буксируемые гаубицы «Мста-Б», а также 82-мм минометы «Поднос».

Для высокой эффективности стрельбы артиллеристы использовали навигационную аппаратуру, артиллерийские баллистические станции, гирокомпасы, средства связи.

При принятии решения на огневое поражение целей командиры учитывали особенности местности и корректировали огонь с учетом оперативно поступающих разведданных о местонахождении «противника» от разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

В тактических учениях приняли участие около 2 тысяч военнослужащих ЮВО, также было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

Мероприятие боевой подготовки носило плановый характер и было направлено на повышение боевой слаженности подразделений ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии ЮВО.