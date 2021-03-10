Задачу выполнили: спецназ ВВО отработал десантирование с борта Ми-8АМТШ

В ходе воздушно-десантной подготовки с подразделениями специального назначения соединения Восточного военного округа (ВВО) были совершены прыжки с парашютом военнослужащих и сброс грузов в Хабаровском крае.

Перед практическим выполнением прыжков с личным составом была проведена тщательная наземная подготовка. Под руководством опытных инструкторов проведены инструктажи по технике безопасности и отработаны навыки десантирования.

Прыжки совершались со штатным оружием и снаряжением. После приземления на незнакомую местность военнослужащие выполняли задачи по поиску сброшенного груза и выходу на пункт сбора с ним.

Десантирование личного состава и сброс грузов осуществлялся с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» соединения армейской авиации армии ВВС и ПВО с высоты 600 метров с использованием парашютной системы «Арбалет-2».