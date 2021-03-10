Безопасное паломничество: миротворцы РФ сопроводили посетителей монастыря Амарас в Карабахе

Паломники со всей Армении сейчас едут в средневековый монастырь Амарас. Его основали еще в IV веке. Молодая семейная пара, Арам и Аревик Арутюнян, фотографируются на стенах крепости вокруг монастыря. Они хотели бы взять с собой детей, но после недавних боевых действий в Нагорном Карабахе решили приехать вдвоем, чтобы убедиться, что дорога к святыне безопасна.

«Нам приятно видеть русских миротворцев, которые защищают и придают уверенности, поэтому люди приходят в церковь по воскресеньям и молятся», - говорят паломники.

По легенде, на месте, где сейчас стоит монастырь, раньше жил святой Григорий - основатель христианства в Армении. Его внук, епископ Григорис, отправился в Албанию проповедовать христианство и в 326 году принял мученическую смерть. Его ученики привезли останки святого в это место, а позже здесь появилась обитель Амарас. До боевых действий к мощам святого Григориса съезжались тысячи паломников со всей Армении.

«Еще одна причина, почему Амарас особо почитается верующими, - в армянской азбуке. Ее писали, можно сказать, прямо на территории этого монастыря», - объяснил священнослужитель отец Матвей.

В обители также жил и трудился один из важнейших просветителей - Месроп Маштоц. В 456 году он основал школу при храме, и это дало начало армянской письменности. На потолке класса, где проводились занятия, даже спустя 16 веков можно увидеть буквы, с помощью которых преподавали язык.

Семидесятивосьмилетняя Нора Габрелян перед литургией буквально бежит к российским миротворцам - хочет поблагодарить. Каждый визит наши военные сопровождают колонну паломников и следят за безопасностью во время посещения монастыря.

Неподалеку от Амараса находится 12-й наблюдательный пост российских миротворцев. Каждый раз, когда в монастырский комплекс приезжают паломники, наши военные берут территорию под охрану.

«Российские военнослужащие продолжают обеспечивать безопасность посещения религиозных объектов на территории Нагорного Карабаха, в частности - монастырского комплекса Амарас. А так же способствовать восстановлению инфраструктуры региона», - объяснил офицер центра гуманитарного реагирования Сергей Ворон.

Монастырь Амарас после подписания мирного соглашения в ноябре прошлого года остался на территории Мартунинского района. Но неподалеку от святыни располагаются посты азербайджанских вооруженных сил. Потому армянским паломникам важно чувствовать себя в безопасности, ступая на святую для себя землю.