Огонь с земли и воздуха: российские мотострелки в Таджикистане отточили навыки ведения маневренного боя

На горном полигоне Ляур военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й военной базы в Таджикистане совершенствовали навыки ведения условных боевых действий в маневренном бою.

В ходе отработки тактических приемов основной упор был сделан на высокую маневренность подразделений. Находясь в обороне, бойцы выполнили задачи по нанесению максимального урона «неприятелю» и нарушению его боевых порядков с целью перехода в контратаку.

На этапе боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, с применением вооружения танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, а также гранатометов РПГ-7В и штатного стрелкового оружия. Огневую поддержку подразделениям также оказали экипажи боевых вертолетов Ми-24 авиационной группы и расчеты 120-мм минометов «Сани», которые наносили удары по целям, расположенным в складках местности.

Всего в тактических учениях участвовали свыше 700 военнослужащих мотострелкового соединения.