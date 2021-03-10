Партия новейших Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение Севастопольской бригады ЗВО в Москве

В рамках государственного оборонного заказа партия новейших танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение в Севастопольскую мотострелковую бригаду Западного военного округа (ЗВО), дислоцированную в Москве.

В конструкции новейших танков Т-90М «Прорыв» значительно обновили башню, получившую современную систему управления огнем, а также двигатель, который теперь имеет более выгодное соотношение мощности и веса. Благодаря новой и более боеспособной системе, защита танка от разных типов снарядов, включая противотанковые управляемые ракеты, возросла на 50%.

В ближайшее время танкисты опробуют боевую технику в ходе совершения маршей и на боевых стрельбах. Также танки Т-90М «Прорыв» ЗВО примут участие в военном параде на Красной площади, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.