Марш-проход и прицельный огонь: кадры прорыва укрепленного района «противника» танкистами ЦВО
Учение по прорыву укрепленного района условного противника в Оренбургской области провели танковые соединения Центрального военного округа. К линии соприкосновения экипажи совершили скоростной марш-проход.
Прикрытие танкистов в ходе прорыва укрепленного района обеспечили противотанковые расчеты комплексов «Штурм-С» и БМП-2, подавившие огневые средства условного противника. Прицельным огнем из штатных 125-мм пушек экипажи танков Т-72Б3 с ходу уничтожили укрепления противника, обеспечив проход мотострелковым подразделениям.
Передовые разведывательные группы мотострелков провели зачистку условно захваченного района, уничтожив появляющиеся цели штатным вооружением. На завершающем этапе специалисты службы горючего провели массовую заправку тяжелой бронетехники в полевых условиях.