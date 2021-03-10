«Аллигаторы» в небе: вертолеты Ка-52 впервые задействовали на учениях мотострелков под Волгоградом

Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», поступившие в этом году на вооружение соединения армейской авиации армии ВВС и ПВО Южного военного округа, впервые задействовали на учениях мотострелков в Волгоградской области.

Винтокрылые машины оказали с воздуха поддержку мотострелкам, обеспечив успешный захват и удержание выгодного рубежа, сообщает пресс-служба ЮВО.

«Командиры усиленных мотострелковых рот отработали задачи противодействия беспилотным летательным аппаратам совместно с подразделениями войсковой противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной. Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.