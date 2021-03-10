Выдерживает даже «Тигра»: уникальные кадры испытаний новой армейской посуды с повышенной прочностью

Бронеавтомобиль «Тигр» попадает в засаду - группа разведчиков отрабатывает задачу по отражению внезапного нападения. Каждый из этих разведчиков - участник эксперимента. В псковских лесах проходят испытания новейшего комплекта посуды индивидуального пользования.

Комплект состоит из универсального прибора для специй: ложка, вилка, нож, совмещенный - «три в одном», емкость с изменяющимся объемом для 3-го блюда.

А еще фляжка - все из особой прочной пластмассы - в отличие от «действующего» полностью алюминиевого комплекта. В новом металлическим оставили только мини-котелок - для разогрева пищи.

Самое заметное преимущество нового комплекта в том, что он абсолютно бесшумный, поскольку пластиковый. При этом старая посуда - алюминиевая - она шумит, гремит. А в условиях боя это может быть критично. Новая посуда легче, удобнее и компактнее. А вот прочнее ли она?

Корреспондент «Звезды» стал свидетелем самого экстремального этапа испытаний - проверки, выдержат ли новый комплект - и существующий, алюминиевый - испытания шеститонным «Тигром».

Флягу сплющило, но визуально она целая. Пить из нее можно. А пользоваться металлическими флягой и котелком нельзя, они сплющились окончательно.

Государственные испытания нового комплекта проходят и в лабораторных условиях НИИ военно-системных исследований. Посуду здесь проверяют по десяткам параметров. Сжимают, нагревают и даже нюхают - чтобы убедиться, что пластик не выделяет вредных веществ.

По результатам испытаний у госкомиссии лишь одна рекомендация - заменить столовый прибор в новом комплекте. Поскольку в таком варианте «три в одном», если ножом намазать масло, то пользоваться «вилкой-ложкой» будет неудобно.

«Варианты могут быть разные, может быть комплект ложка-вилка, но нож отдельно. Это обязательно пожелание - чтобы руки чистыми оставались. И не только руки. Чтобы соблюдать санитарно-гигиенические условия при приеме пищи», - отметил Игорь Востряков, старший научный сотрудник НИИ ВСИ МТО ВС РФ.

Новая посуда рассчитана на эксплуатацию в самых экстремальных условиях - и в мороз, и в жару, да и руки не обожжешь горячим. Осталось только принять на вооружение.