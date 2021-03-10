Стрелять и днем, и ночью: артиллеристы ЗВО разнесли батареи «противника» в Воронежской области

Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа провели учения в Воронежской области. Основной темой стали особенности организации стрельбы в темное время суток.

Учения прошли на полигоне Криница. Ночные стрельбы велись на дистанциях от 0,7 до 10 километров - как прямой наводкой, так и «за горизонт», с закрытых позиций.

Помимо этого, артиллеристы успели выполнить нормативы по топогеодезической и баллистической подготовкам в ночных условиях. Кроме того, военнослужащим довелось отработать ослепление наблюдательных пунктов противника и освещение местности специальными осветительными снарядами.

Всего было задействовано две сотни артиллеристов и семь десятков единиц техники. В их числе - 120-мм бускируемые минометные комплексы «Сани», самоходные минометы «Нона-СВК» и 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б».