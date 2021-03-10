Армия Миротворцы отразили «атаку диверсантов» на блокпост в Приморье: кадры учений Андрей Аркадьев Также военнослужащие отработали навыки разминирования дороги, по которой проходит маршрут следования автоколонны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Миротворческие подразделения Восточного военного округа отразили атаку условных диверсантов на блокпост в Приморье. После сигнала тревоги к контрольно-пропускному пункту отправилась группа быстрого реагирования. Кроме охраны объекта, военнослужащие отработали навыки разминирования дороги, по которой проходит маршрут следования автоколонны. Ранее в Самарской области прошли учения, в ходе которых связисты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа отразили нападение диверсантов. После ликвидации угрозы связисты развернули мобильные комплексы и замаскировали их. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика