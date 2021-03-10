В НЦУО прошел шахматный турнир с участием гроссмейстера Сергея Карякина

В Национальном центре управления обороной сегодня большой шахматный день. Сеанс одновременной игры дает шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин.

Турнир организовали в специальной шахматной галерее центра. Чемпиону мира по быстрым шахматам противостояли чемпионы центра управления, и борьба получилась упорной.

Гроссмейстер признался, что соперники были сильны и ему пришлось применять разную тактику. Часть поединков играли на необычных досках, подаренных от сирийского руководства. Сыграли и огромными фигурами - это ручная работа одного из офицеров.

В июле прошлого года космонавты Иван Вагнер и Анатолий Ивашинин, которые находились на МКС, сыграли в шахматы с Карякиным, он был в Музее космонавтики. Тогда партия завершилась вничью.