В НЦУО прошел шахматный турнир с участием гроссмейстера Сергея Карякина
Чемпион мира признался, что соперники были сильны и ему пришлось применять разную тактику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Национальном центре управления обороной сегодня большой шахматный день. Сеанс одновременной игры дает шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин.
Турнир организовали в специальной шахматной галерее центра. Чемпиону мира по быстрым шахматам противостояли чемпионы центра управления, и борьба получилась упорной.
Гроссмейстер признался, что соперники были сильны и ему пришлось применять разную тактику. Часть поединков играли на необычных досках, подаренных от сирийского руководства. Сыграли и огромными фигурами - это ручная работа одного из офицеров.
В июле прошлого года космонавты Иван Вагнер и Анатолий Ивашинин, которые находились на МКС, сыграли в шахматы с Карякиным, он был в Музее космонавтики. Тогда партия завершилась вничью.