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Две подлодки с «Калибрами» вышли на учения в Черном море

Андрей Аркадьев
12:52 10.03.2021
Подводники отработают поиск субмарины условного противника, примут участие в совместных тренировках с противолодочными и тральными силами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дизельные подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород» вышли на учения в Черном море, сообщает Черноморский флот России.

Подводники отработают поиск субмарины условного противника, примут участие в совместных тренировках с противолодочными и тральными силами, а также поочередно проведут глубоководные погружения с покладкой на грунт на глубину более 200 метров.

«Колпино» вышла в полигон боевой подготовки из Севастополя, «Великий Новгород» - из Новороссийска, уточнили военные.

Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

«Великий Новгород» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Лодка заложена на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

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