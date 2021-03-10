На сверхзвуковой скорости: в Арктике прошли учения истребителей ТОФ по перехвату самолета-нарушителя

Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве.

В роли нарушителя также выступил истребитель МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования.

На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, который во взаимодействии с наземными радиолокационными средствами осуществил обнаружение условного противника. После захвата цели летчики произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

Как сообщалось ранее, 1 декабря 2020 года, для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь.