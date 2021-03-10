Вспышки орудийных залпов: танкисты разгромили «противника» в Кемеровской области

На полигоне Юргинский в Кемеровской области прошли учения танкистов, в ходе которых экипажи Т-72Б3 и Т-72Б3М отработали тактику встречного боя, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Во время совершения марша поступила задача уничтожить живую силу и технику условного противника, которые двигались во встречном направлении. Развернувшись в боевой порядок, танкисты вступили в бой.

Стрельба велась на расстоянии от 300 до 2 000 метров. Вести огонь приходилось в том числе и на ходу, что усложняло задачу экипажу, поэтому механику-водителю необходимо было действовать максимально слаженно с наводчиком.

Мастерство мехводов помогало командиру танка точно наводить орудие и уходить из-под ответного огня. Во время тренировки особое внимание уделялось поражению целей первым выстрелом.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.