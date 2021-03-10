Защититься от вируса: 377 тысяч военнослужащих привились первым компонентом «Спутника V»

Более 377 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию первым компонентом препарата «Спутник V». За минувшие сутки в Вооруженных Силах выздоровели более 20 человек, а общее число тех, кто вылечился, превысило 31 тысячу 500 человек.

В стационарах Минобороны сейчас менее шестисот пациентов из числа военнослужащих. Также лечение в госпиталях ведомства проходит и гражданское население.

Всего почти 17,5 тысячам пациентам была оказана помощь в многопрофильных центрах российского военного ведомства.