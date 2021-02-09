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Шойгу открыл организационно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ

Ян Брацкий
09:43 09.02.2021
В течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу открыл в Москве ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ. В течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.

В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек.

Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях. Проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения. Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ, музейный комплекс «Дорога Памяти».

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