Армия Шойгу открыл организационно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ Ян Брацкий В течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу открыл в Москве ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ. В течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск. В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек. Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях. Проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения. Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ, музейный комплекс «Дорога Памяти». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика