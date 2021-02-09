Шойгу открыл организационно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу открыл в Москве ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ. В течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.
В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек.
Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях. Проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения. Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ, музейный комплекс «Дорога Памяти».