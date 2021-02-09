Спецназ ЦВО провел контрольные стрельбы из АК-12 на полигоне под Новосибирском

Спецназ Центрального военного округа (ЦВО) несмотря на суровые морозы оттачивает навыки владения современными образцами вооружения и военной техники на полигоне Шилово в Новосибирской области. В ходе выполнения учебно-боевых задач спецназовцы провели контрольные стрельбы из современного автомата Калашникова АК-12. По условиям упражнения, военнослужащие группой выходят в назначенный район, из которого скрытно выдвигаются для нанесения поражения противнику на дистанции от 150 до 800 метров.

А в Кемеровской области проходят масштабные двусторонние командно-штабные учения с привлечением более двух тысяч военнослужащих ЦВО. По замыслу завершающего этапа, комплекс БПЛА «Орлан-10» в ходе проведения воздушной разведки обнаружил условного противника, занявшего оборону на маршруте выдвижения войск.

Полученные данные по закодированным каналам связи были переданы на командный пункт. Для нанесения максимального урона обороне неприятеля, командованием было принято решение применить самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-М2» и 2С3 «Акация», которые нанесли сосредоточенный огонь по позициям и технике с дистанции более 20 километров. Далее, для разгрома неприятеля была задействована группировка сил, в которую вошли мотострелковые, танковые и огнеметные подразделения, а также подразделениями противовоздушной обороны.

В ходе наступательных действий военнослужащие отработали задачи по нанесению максимального урона условному противнику и нарушению его боевых порядков. Стрельба выполнялись из боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» и самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-М2». В ходе наступления военнослужащие поражали воздушные цели из самоходных зенитных установок «Шилка» и комплексов ПВО «Стрела-10».

Кроме этого, для введения противника в заблуждение, танковым подразделением создавалось ложное представление о направлении главного удара, тем самым используя особенности ландшафта обеспечивалась фронтальная переброска «мобильного эшелона» для прорыва в тыл противника. Для проведения захвата пункта управления были задействованы разведывательные подразделения, переброску которых обеспечили транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ. Прикрытие с воздуха заброски групп в тыл противника обеспечили экипажи ударно-штурмовых вертолетов Ми-24.