Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Спецназ ЦВО провел контрольные стрельбы из АК-12 на полигоне под Новосибирском

Надежда Котормус
07:55 09.02.2021
В ходе выполнения учебно-боевых задач, бойцы спецподразделений также продемонстрировали навыки владения боевой техникой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Спецназ Центрального военного округа (ЦВО) несмотря на суровые морозы оттачивает навыки владения современными образцами вооружения и военной техники на полигоне Шилово в Новосибирской области. В ходе выполнения учебно-боевых задач спецназовцы провели контрольные стрельбы из современного автомата Калашникова АК-12. По условиям упражнения, военнослужащие группой выходят в назначенный район, из которого скрытно выдвигаются для нанесения поражения противнику на дистанции от 150 до 800 метров.

А в Кемеровской области проходят масштабные двусторонние командно-штабные учения с привлечением более двух тысяч военнослужащих ЦВО. По замыслу завершающего этапа, комплекс БПЛА «Орлан-10» в ходе проведения воздушной разведки обнаружил условного противника, занявшего оборону на маршруте выдвижения войск.

Полученные данные по закодированным каналам связи были переданы на командный пункт. Для нанесения максимального урона обороне неприятеля, командованием было принято решение применить самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-М2» и 2С3 «Акация», которые нанесли сосредоточенный огонь по позициям и технике с дистанции более 20 километров. Далее, для разгрома неприятеля была задействована группировка сил, в которую вошли мотострелковые, танковые и огнеметные подразделения, а также подразделениями противовоздушной обороны.

В ходе наступательных действий военнослужащие отработали задачи по нанесению максимального урона условному противнику и нарушению его боевых порядков. Стрельба выполнялись из боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» и самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-М2». В ходе наступления военнослужащие поражали воздушные цели из самоходных зенитных установок «Шилка» и комплексов ПВО «Стрела-10».

Кроме этого, для введения противника в заблуждение, танковым подразделением создавалось ложное представление о направлении главного удара, тем самым используя особенности ландшафта обеспечивалась фронтальная переброска «мобильного эшелона» для прорыва в тыл противника. Для проведения захвата пункта управления были задействованы разведывательные подразделения, переброску которых обеспечили транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ. Прикрытие с воздуха заброски групп в тыл противника обеспечили экипажи ударно-штурмовых вертолетов Ми-24.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:03 Армия
Видео
Противостояние беспилотников: военнослужащие ВВО готовятся к конкурсу АрМИ «Соколиная охота»
06:19 В стране и мире
Огонь охватил здание школы под Саратовом
05:15 Армия
Видео
Полет «ночных охотников»: в Ленобласти стартовал отборочный этап конкурса АрМИ «Авиадартс»
05:50 В стране и мире
Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 13 регионах России
01:22 В стране и мире
Палата представителей конгресса США обнародовала обвинения против Трампа
Популярное
Популярное
Видео
Кусали и лаяли: в Воронеже стая бродячих собак напала на школьницу
Названо опасное для сердца лекарство
«Море дьявола»: как зарождалась тайна про Бермудский треугольник
Юрист рассказал, кто из пенсионеров получит повышенную пенсию в феврале
Ученый объяснил феномен «света в конце туннеля» перед смертью
Видео
Синоптик рассказал, когда москвичам ждать «апогея похолодания»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.