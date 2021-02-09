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Противостояние беспилотников: военнослужащие ВВО готовятся к конкурсу АрМИ «Соколиная охота»

Мария Герман
07:03 09.02.2021
С помощью беспилотной авиации военнослужащие обнаружили военную технику условного неприятеля и откорректировали огонь артиллерии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Восточном военном округе сейчас идет «Соколиная охота». Так называется один из конкурсов АрМИ, к которому готовятся расчеты беспилотной авиации. Следить за обстановкой с воздуха помогают «Орланы» и «Элероны».

Один из способов борьбы с беспилотниками - глушить частотные сигналы управления. Это, к слову, один из элементов, который отрабатывали военнослужащие подразделений Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Полеты БПЛА иногда невозможно увидеть. Все-таки, в первую очередь, их задача незаметно провести воздушную разведку и передать данные на командный пункт, но вот когда противник обнаружен, а координаты переданы артиллерийским батареям, тогда его уничтожают зрелищно и громко.

В Хабаровском крае беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3» выполняют полет в заданном районе на высоте 500 или 1000 метров. В режиме реального времени картинка передается оператору без задержки сигнала, что позволяет оперативно выявить замаскированную технику или колонны в движении, а также корректировать огонь артиллерии. Сейчас штатные расчеты готовятся к отборочному окружному этапу. Лучшие будут представлять ВВО на всеармейском соревновании.

Если в Приморье расчеты БПЛА работали в пользу наших военнослужащих, то в Бурятии  они выполняли роль воздушных разведчиков условного противника. Сделано было так для того, чтобы подразделения РЭБ могли отработать свои задачи по блокированию и перехвату сигнала. Возможности современных станций позволяют не только полностью захватить управления беспилотников, но и исказить картинку с него.

Военнослужащие поднялись по тревоге, преодолели зараженный участок местности, развернулись в районе и приступили к нанесению радиоэлектронного удара. Он невидимый, без дыма и огня, но противник полностью теряет связь и управление войсками. Также отключается вся аппаратура. Для выполнения задачи был задействован комплекс РЭБ «Борисоглебск-2».

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» способен выполнять поиск, обнаружение и подавление источников радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных, тем самым полностью выводить из строя систему управления войсками противника. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь в радиусе до нескольких десятков километров.

«Соколиная охота» - это состязание расчетов БЛА среди комплексов малой дальности «Орлан-10» и ближнего действия «Элерон-3» днем и в ночное время с корректированием артиллерийской стрельбы и выполнением разведывательных задач в назначенном районе местности.

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