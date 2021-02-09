Постичь искусство танкового боя: под Алеппо прошли учения сирийских и российских военных

Российские инструкторы обучили сирийских военных выполнению различных маневров и огневой подготовке с помощью танков Т-60 и Т-72. Экипаж отработал постановку дымовой завесы. Внутри боевой машины находились сирийцы, а за точностью действий наблюдали российские военнослужащие.

Год назад именно танковые соединения при поддержке российской авиации штурмовали район под Алеппо, где прошли учения. Неся потери, радикалов удалось отбросить ближе к Идлибу, где они остаются до сих пор, а поле битвы стало полигоном на котором опытные бойцы и инструкторы обучают пополнение

Отправлять в бой танки без поддержки пехоты - это значит превратить их в легкие цели, особенно в городском бою. Поэтому, следующий этап обучения - взаимодействие с автоматчиками.

На вооружении сирийской армии далеко не самые новые, еще советские танки. Но в условиях этой войны бронированные ветераны оказались грозным оружием, стоило их лишь немного доработать для защиты от современных противотанковых средств.

Командир 106-й танковой бригады ВС Сирии Мустафа Аль Мохаммед один из тех, кто учится искусству танкового боя у российских инструкторов. Он признается, что был бы рад получить эти знания еще год назад, когда впервые участвовал в сражении.

Это танковое соединение находится в оперативном резерве командования. И в случае попытки прорыва боевиков они первыми отправятся на подмогу и вступят в сражение. Пока не объявлена боевая тревога, все свободное время уделяют оттачиванию навыков.