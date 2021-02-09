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Гром огневых залпов: кадры боевой стрельбы на сборах ракетчиков и артиллеристов ЮВО

Анна Касаткина
03:30 09.02.2021
Подразделения выполнят более 200 тактических учений с батареями с боевой стрельбой, около 60 контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем дивизионов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракетчики и артиллеристы Южного военного округа выполнят более 5 пяти тысяч огневых задач в ходе лагерных сборов на военных полигонах. Марши комбинированным способом на места проведения сборов совершили более 200 подразделений.

Артиллеристы выведены на 20 полигонов, расположенных в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Марши совершены как в составе колонн, так и с использованием железнодорожного транспорта. При этом подразделения округа суммарно преодолели расстояние более двух тысяч километров.

Планируется, что подразделения выполнят более 200 тактических учений с батареями с боевой стрельбой, около 60 контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем дивизионов. На заключительном этапе мероприятий состоятся тренировки по управлению огнем с выполнением боевых пусков и стрельб из ракетных комплексов «Искандер», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», «Смерч», самоходных гаубиц «Мста-СМ2», «Акация», «Гвоздика», самоходных орудий «Нона» и других систем, а также 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных артиллерийских пушек «Пион».

«Особенностью предстоящих учений станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок", "Соболятник" и других», – отметили в пресс-службе ЮВО.

Всего к лагерным сборам привлечены более 13 тысяч военнослужащих, задействовано около 4 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

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