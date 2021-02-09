Юнармеец из Вологды получил подарок от Путина

Девятиклассник из города Сокол Вологодской области Денис Чевачин получил портрет с автографом президента России Владимира Путина. Фото главы государства пополнило личную коллекцию юнармейца знаменитых и уважаемых людей.

Все началось со знакомства с российской лыжницей, двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и уроженкой Вологды Юлией Чекалевой. Она приезжала в школу №1, чтобы поделиться с ребятами своими секретами достижения успехов в спорте. На эту встречу Денис взял с собой фотографию и попросил поставить на ней подпись. Это и послужило поводом собрать целую коллекцию с портретами знаменитых людей.

«Потом я подумал, почему бы не написать главе государства? Зашел на сайт администрации президента, там была возможность отправить электронное письмо. Сначала я рассказал о своей жизни и о своих увлечениях, а в конце попросил фотографию с автографом», - поделился юнармеец.

Спустя два месяца просьбу Дениса исполнили. По словам юнармейца, он не ожидал, что президент так быстро отреагирует на его письмо. Портрет с автографом ему вручил в городской администрации местный глава Юрий Васин.

«Поздравляю Дениса и обращаюсь ко всем нашим юным сокольчанам: не бойтесь ставить перед собой высокие цели и достигать их. Чем выше цель, тем интересней путь. И этот путь делает нас сильнее!» - написал на своей личной странице «ВКонтакте» глава города Юрий Васин.

После этой истории Денис Чевачин и сам стал знаменитостью в своем родном городе. Многие, увидев его на улице, не упускают момент подойти и поздороваться с юношей. А некоторые, как признается сам юнармеец, по-доброму шутят и спрашивают: «Ну как тебе живется с портретом Владимира Владимировича?»

«Знаю, что Денис очень активный, ответственный и творческий человек. К тому же он занимается пожарно-прикладным спортом, что тоже говорит о его целеустремленности и волевых качествах. И я очень рад, что в нашем Движении есть такие разносторонние ребята, которые умело совмещают учебу со своими увлечениями», - поделился начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Денис Чевачин играет на гитаре, закончил музыкальную школу. Занимается пожарно-спасательным спортом, имеет второй разряд. Тренировки проходят на базе специализированной 17-й пожарной части. К примеру, у воспитанников есть упражнение со штурмовой лестницей, при помощи которой они совершают переход по наружной стене с этажа на этаж. Или пожарная эстафета, включающая в себя такой элемент, когда нужно пробежать по буму, а затем присоединить рукава к разветвлению и проложить рукавную линию. Все это, конечно, делается на скорость, потому что в реальной ситуации от спасателей требуется особая ловкость и хорошая физическая подготовка.

Юнармеец Денис Чевачин сдал ГТО на серебряный значок. Также он является заместителем командира юнармейского отряда в своей школе. В будущем мечтает стать военным или спасателем. Что касается его коллекции, то не так давно она пополнилась фотографией начальника Главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного. В ближайших планах получить портреты с подписью от Владимира Жириновского и рэпера Басты.