Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Юнармия ТЕГИ

Юнармеец из Вологды получил подарок от Путина

Роман Захаров
01:00 09.02.2021
Девятикласснику Денису Чевачину из администрации главы государства прислали портрет Владимира Путина с его автографом.
Юнармеец из Вологды получил подарок от Путина
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Девятиклассник из города Сокол Вологодской области Денис Чевачин получил портрет с автографом президента России Владимира Путина. Фото главы государства пополнило личную коллекцию юнармейца знаменитых и уважаемых людей.

Все началось со знакомства с российской лыжницей, двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и уроженкой Вологды Юлией Чекалевой. Она приезжала в школу №1, чтобы поделиться с ребятами своими секретами достижения успехов в спорте. На эту встречу Денис взял с собой фотографию и попросил поставить на ней подпись. Это и послужило поводом собрать целую коллекцию с портретами знаменитых людей.

«Потом я подумал, почему бы не написать главе государства? Зашел на сайт администрации президента, там была возможность отправить электронное письмо. Сначала я рассказал о своей жизни и о своих увлечениях, а в конце попросил фотографию с автографом», - поделился юнармеец.

Спустя два месяца просьбу Дениса исполнили. По словам юнармейца, он не ожидал, что президент так быстро отреагирует на его письмо. Портрет с автографом ему вручил в городской администрации местный глава Юрий Васин.

«Поздравляю Дениса и обращаюсь ко всем нашим юным сокольчанам: не бойтесь ставить перед собой высокие цели и достигать их. Чем выше цель, тем интересней путь. И этот путь делает нас сильнее!» - написал на своей личной странице «ВКонтакте» глава города Юрий Васин.

После этой истории Денис Чевачин и сам стал знаменитостью в своем родном городе. Многие, увидев его на улице, не упускают момент подойти и поздороваться с юношей. А некоторые, как признается сам юнармеец, по-доброму шутят и спрашивают: «Ну как тебе живется с портретом Владимира Владимировича?»

«Знаю, что Денис очень активный, ответственный и творческий человек. К тому же он занимается пожарно-прикладным спортом, что тоже говорит о его целеустремленности и волевых качествах. И я очень рад, что в нашем Движении есть такие разносторонние ребята, которые умело совмещают учебу со своими увлечениями», - поделился начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный. 

Денис Чевачин играет на гитаре, закончил музыкальную школу. Занимается пожарно-спасательным спортом, имеет второй разряд. Тренировки проходят на базе специализированной 17-й пожарной части. К примеру, у воспитанников есть упражнение со штурмовой лестницей, при помощи которой они совершают переход по наружной стене с этажа на этаж. Или пожарная эстафета, включающая в себя такой элемент, когда нужно пробежать по буму, а затем присоединить рукава к разветвлению и проложить рукавную линию. Все это, конечно, делается на скорость, потому что в реальной ситуации от спасателей требуется особая ловкость и хорошая физическая подготовка.

Юнармеец Денис Чевачин сдал ГТО на серебряный значок. Также он является заместителем командира юнармейского отряда в своей школе. В будущем мечтает стать военным или спасателем. Что касается его коллекции, то не так давно она пополнилась фотографией начальника Главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного. В ближайших планах получить портреты с подписью от Владимира Жириновского и рэпера Басты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:22 В стране и мире
Палата представителей конгресса США обнародовала обвинения против Трампа
00:53 В стране и мире
Лавров и глава МИД Эфиопии обсудили двустороннее сотрудничество
20:00 В стране и мире
«Зерновой демпфер»: кабмин РФ утвердил гибкую пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень
21:11 В стране и мире
Видео
Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции
23:39 В стране и мире
Судью из России назначили на пост вице-председателя Международного суда ООН
Популярное
Популярное
Видео
Кусали и лаяли: в Воронеже стая бродячих собак напала на школьницу
Названо опасное для сердца лекарство
«Море дьявола»: как зарождалась тайна про Бермудский треугольник
Юрист рассказал, кто из пенсионеров получит повышенную пенсию в феврале
Ученый объяснил феномен «света в конце туннеля» перед смертью
Видео
Синоптик рассказал, когда москвичам ждать «апогея похолодания»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.