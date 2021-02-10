В военные госпитали и поликлиники ЮВО прибыло 18 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 18 тысяч доз поступила в военные госпитали и поликлиники Южного военного округа (ЮВО). На текущий момент против коронавируса в округе привито более 23 тысяч военнослужащих.

Прививки получили более половины личного состава экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевых расчетов комплексов ПВО, летчиков, выполняющих задачи в составе дежурных пар и звеньев оперативно-тактической авиации, а также подразделений военной полиции.

Перед введением препарата специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о его воздействии на организм. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия. Перед вакцинацией также проводится углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител.

До конца апреля этого года планируется привить от COVID-19 более 225 тысяч военнослужащих, а также гражданского персонала и членов семей. Всего в ЮВО намерены обеспечить вакциной не менее 70 процентов личного состава.