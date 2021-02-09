Демонстрация огневой мощи: в ЦВО завершился первый этап опытной эксплуатации БПМТ «Терминатор»

Первый этап эксперимента по применению боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» завершился на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области.

Отмечается, что в ходе опытного применения, которое стартовало в декабре прошлого года, экипажи провели серию занятий по вождению, огневой и технической подготовке. Основные усилия были направлены на изучение особенностей органов управления и системы вооружения БМПТ. В частности, к эксперименту также привлекались представители завода-изготовителя для оказания методической помощи в обслуживании.

Следующим этапом эксперимента по освоению БМПТ станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке.

Партия из восьми БМПТ «Терминатор» была поставлена в уральскую танковую дивизию в декабре 2020 года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.

Напомним, «Терминатор» -это многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность.