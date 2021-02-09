Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами трех морей
Продолжительность полета составила около 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота.
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.
В Министерстве обороны России сообщили, что продолжительность полета составила около 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.