Армия Шойгу заявил, что Россия сделает гиперзвуковое оружие основой сил неядерного сдерживания Ян Брацкий Об этом министр обороны заявил, открывая оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом ВС РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Гиперзвуковое оружие станет основой сил неядерного сдерживания России. С таким заявлением на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом ВС РФ выступил министр обороны Сергей Шойгу. «Сегодня продолжается планомерное развитие армии и флота. На высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады, сбалансированно совершенствуются ее составляющие. На боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны. Кроме того, укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», - сказал министр. В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек. В течение трех дней его участники будут обсуждать вопросы, касающиеся развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика