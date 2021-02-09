Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу заявил о своевременном внедрении боевого опыта в процесс выучки военнослужащих

Ян Брацкий
10:13 09.02.2021
Открывая оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации, министр рассказал о новых вызовах, стоящих перед войсками.
Шойгу заявил о своевременном внедрении боевого опыта в процесс выучки военнослужащих
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выступил со вступительным словом на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации. В течение трех дней его участники будут обсуждать вопросы, касающиеся развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства.

«Армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы. Отмечу, что профессиональный уровень российских офицеров непрерывно растет. Повышается качество выполнения задач органами военного управления и войсками», - заявил Шойгу.

С его слов, своевременно внедряется в практику боевой опыт, что способствует улучшению полевой, воздушной и морской выучки.

«Так, в ходе операции в Сирии было реализовано немало способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись. Необходимо их совершенствовать и активно использовать в подготовке штабов и войск», - предложил глава Минобороны РФ.

Миротворческая операция в Нагорном Карабахе также подтвердила высокое мастерство командного состава ВС, отметил Шойгу.

«Сегодня продолжается планомерное развитие армии и флота. На высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады, сбалансированно совершенствуются ее составляющие. На боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны», - добавил министр.

Кроме того, укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сказал в своем вступительном слове Сергей Шойгу.

«Исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах, военной наукой разрабатываются новые способы применения войск. Роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления все шире используются в боевой учебе», - рассказал собравшимся глава МО.

В прошлом году доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%, напомнил глава оборонного ведомства. Теперь, по его мнению, необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных сил страны.

«Требуется непрерывно совершенствовать профессиональные знания и навыки, внедрять в практику подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей передовые методы обучения, повышать роль полевой, воздушной и морской выучки. Исходя из этого, в теоретической части нашей работы будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск с учетом опыта различных военных конфликтов», - пришел к выводу Шойгу.

В рамках практических занятий министр предложил организовать и провести круглые столы и обсудить вопросы комплексного воздействия на противника и прикрытия своих войск, противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.

«Также уделим внимание развитию системы боевой подготовки и перспективным методикам проведения двусторонних тактических учений», - отметил Шойгу.

В этом году одной из основных особенностей сбора станет проведение стратегической двусторонней командно-штабной военной игры. В завершение на полигоне Алабино будет отработана организация боевых действий с применением Единой системы управления тактического звена.

«Уверен, что оперативно-мобилизационный сбор будет способствовать повышению профессионализма командующих и командиров, станет важным этапом подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021"», - сказал в завершение своей речи министр.

В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:36 Армия
Шойгу: ВС РФ сделают упор на внедрение искусственного интеллекта
09:21 В стране и мире
Видео
В ОНФ предложили разрешить пенсионерам добровольно отказаться от онлайн-платежей по картам
08:21 В стране и мире
Видео
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС
07:03 Армия
Видео
Противостояние беспилотников: военнослужащие ВВО готовятся к конкурсу АрМИ «Соколиная охота»
05:15 Армия
Видео
Полет «ночных охотников»: в Ленобласти стартовал отборочный этап конкурса АрМИ «Авиадартс»
Популярное
Популярное
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Видео
Ковровая бомбардировка: глыба льда с крыши едва не убила жительницу Новокузнецка
Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы
Названо опасное для сердца лекарство
«Море дьявола»: как зарождалась тайна про Бермудский треугольник
Юрист рассказал, кто из пенсионеров получит повышенную пенсию в феврале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.