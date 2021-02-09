Шойгу заявил о своевременном внедрении боевого опыта в процесс выучки военнослужащих

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выступил со вступительным словом на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации. В течение трех дней его участники будут обсуждать вопросы, касающиеся развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства.

«Армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы. Отмечу, что профессиональный уровень российских офицеров непрерывно растет. Повышается качество выполнения задач органами военного управления и войсками», - заявил Шойгу.

С его слов, своевременно внедряется в практику боевой опыт, что способствует улучшению полевой, воздушной и морской выучки.

«Так, в ходе операции в Сирии было реализовано немало способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись. Необходимо их совершенствовать и активно использовать в подготовке штабов и войск», - предложил глава Минобороны РФ.

Миротворческая операция в Нагорном Карабахе также подтвердила высокое мастерство командного состава ВС, отметил Шойгу.

«Сегодня продолжается планомерное развитие армии и флота. На высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады, сбалансированно совершенствуются ее составляющие. На боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны», - добавил министр.

Кроме того, укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сказал в своем вступительном слове Сергей Шойгу.

«Исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах, военной наукой разрабатываются новые способы применения войск. Роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления все шире используются в боевой учебе», - рассказал собравшимся глава МО.

В прошлом году доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%, напомнил глава оборонного ведомства. Теперь, по его мнению, необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных сил страны.

«Требуется непрерывно совершенствовать профессиональные знания и навыки, внедрять в практику подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей передовые методы обучения, повышать роль полевой, воздушной и морской выучки. Исходя из этого, в теоретической части нашей работы будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск с учетом опыта различных военных конфликтов», - пришел к выводу Шойгу.

В рамках практических занятий министр предложил организовать и провести круглые столы и обсудить вопросы комплексного воздействия на противника и прикрытия своих войск, противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.

«Также уделим внимание развитию системы боевой подготовки и перспективным методикам проведения двусторонних тактических учений», - отметил Шойгу.

В этом году одной из основных особенностей сбора станет проведение стратегической двусторонней командно-штабной военной игры. В завершение на полигоне Алабино будет отработана организация боевых действий с применением Единой системы управления тактического звена.

«Уверен, что оперативно-мобилизационный сбор будет способствовать повышению профессионализма командующих и командиров, станет важным этапом подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021"», - сказал в завершение своей речи министр.

В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек.