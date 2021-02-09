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Более 24 тысяч боеприпасов обезвредили российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Анна Касаткина
03:00 09.02.2021
При разминировании миротворцы применяют современные робототехнические комплексы «Уран-6».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 24 тысяч боеприпасов удалось обезвредить специалистам Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе. В данный момент саперы работают в окрестностях населенного пункта Мартуни на высокогорье.

При разминировании и очистке окраин населенных пунктов российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы «Уран-6». Комплексы позволяют обеспечить безопасность при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях.

Всего с 23 ноября инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов 1191,3 га территории, более 350 км дорог, 1170 домостроений, в том числе 29 социально значимых объектов. Обнаружено и обезврежено около 24,2 тыс. взрывоопасных предметов.

В Минобороны России пояснили, что взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

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