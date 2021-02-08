«Страна ветров»: как летчики МиГ-31 несут боевую вахту в экстремальных условиях Арктики

На Новой Земле заступила на боевое дежурство первая смена МиГ-31. Чтобы проверить насколько все готово и удобно к несению службы в Арктике, командующий ВВС и ПВО Северного флота лично пилотировал один из истребителей. Архипелаг Новая Земля называют «страной ветров». За крайне суровый климат, частые ураганы и порой неделями бушующие метели. Но здесь уже шесть лет несет боевое дежурство зенитный ракетный полк, а теперь и морская авиация на страже воздушного пространства над Арктикой.

Дальние истребители-перехватчики МиГ-31 первыми в мире заступили на службу в столь высоких широтах - на Крайнем Севере. Их дежурство пока опытное, на подлете вторая смена. За ручкой управления одной из машин - командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота. Генерал-лейтенант Александр Отрощенко лично проверяет летные характеристики этих «лисьих гончих» - так на западе называют 31-е МиГи за сверхскорость.

«Машина себя ведет отлично. Ничем не отличается от тех широт, в которых мы летаем в районе аэродрома Мончегорск. Месяц уже прошел, поэтому нужно было уже поменять самолеты, личный состав, посмотреть условия несения боевого дежурства, условия жизни», - рассказал командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко.

Ритуал заступления на боевое дежурство проходит прямо на аэродроме. Летную вахту принимает экипаж заместителя командира авиационной эскадрильи Александра Подгорнова. Впереди у него - две недели патрулирования над этим пустынным арктическим регионом, практически лишенным каких-либо ориентиров. Им еще только предстоит узнать все нюансы службы в Арктике.

«Пока были подъемы только по контрольным целям, в целях тренировки, а в летние периоды планируются полеты стратегических бомбардировщиков В-52 по Арктике. Вот чтобы расширить радиус действия истребителей, мы и заступили здесь на боевое дежурство», - отметил заместитель командира авиационной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота Александр Подгорнов.

Штурман первой смены Александр Харитонов подтверждает, даже в таких условиях, лучше МиГ-31 нет. Они летают и при минус 60-ти, что подтвердили экспериментальные учения вдоль Северного морского пути. Они проходили в течение всего прошлого года и результаты маневров командование признало успешным.

«Главный нюанс – погода, здесь она очень сложная. Сейчас, к примеру, неделю дул ветер около 100 километров в час. В таких вот условиях живем, дежурим, а остальное все нормально», - признался штурман отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота Александр Харитонов.

В Арктике планируют создать целую сеть аэродромов, на которые при необходимости смогут перелетать самолеты. Так, следующая локация еще севернее – авиабаза «Нагурская» на Земле Франца-Иосифа. К несению боевого дежурства там летчики приступят уже в ближайшее время.