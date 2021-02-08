Полеты «вслепую» и атаки с пикирования: летчики ЦВО не оставили шансов «противнику» на учениях в Свердловской области

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработали полеты «вслепую» и нанесение пушечных и ракетных ударов по наземным целям условного противника в ходе учений, завершившихся в Свердловской области.

В рамках программы учений, около 20 экипажей ударных вертолетов Ми-24П отработали два тактических эпизода. На первом этапе летчики выполнили полеты с использованием специальной светомаскирующей шторки, осуществляя пилотирование боевых машин по приборам, рассказала корреспондент «Звезды» Надежда Котормус, которая наблюдала за учебно-боевыми полетами с земли.

После отработки первого эпизода, экипажи объединились в боевые двойки. Действуя в составе пар «ведущий-ведомый» летчики выполнили элементы боевого маневрирования на предельно малых высотах и атаки наземных целей с пикирования пушечным вооружением и неуправляемыми авиационными ракетами С-8 класса «воздух-поверхность».