Один выстрел - одна цель: танкисты ЮВО провели снайперскую «перестрелку» с условным противником под Ростовом

Танкисты Южного военного округа (ЮВО) оттачивают свое мастерство и искусство наступательного боя на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Свои Т-72Б3 они превратили в огромные снайперские орудия. Одна мишень - один выстрел. На загрузку каждого артснаряда у военнослужащих уходит максимум минута. Сегодня бьют 125-миллиметровым, штатным, осколочно-фугасным. Стреляют с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Каждый экипаж должен накрыть по три цели: танк «противника», расчет РПГ и безоткатное орудие на автомобиле, рассказал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин с места событий.

«Танковая пушка - это практически снайперская винтовка, только большая. Каждый выстрел должен бить в цель. Нужно поражать с одного выстрела одну мишень», - заявил командир танкового взвода Николай Осыкин.

Один за одним танковые взводы рвутся в бой. Стрельбу ведут по целям от 600 до 2 тысяч 200 метров. Работа на директрисе кипит, а на учебной площадке снаряжают пулеметные или пушечные ленты боевых машин. Бьются за каждую секунду. На метеорологическом посту - отслеживают скорость ветра, давление, влажность воздуха и даже меряют температуру зарядов.

«При высоких температурах снаряд летит намного дальше. Без температуры заряда мы не сможем внести корректировки в стрельбу», - объясняет начальник метеопоста Андрей Мазур.

Наиболее жарко сегодня на командном пункте. Занятия на полигоне проходят под контролем командующего округом. Александр Дворников лично инспектирует, как танкисты определяют дальность до целей, ведут по ним огонь, вносят нужные коррективы в стрельбу и вносит замечания. Танкистам и их командирам будет над чем поработать после учений.