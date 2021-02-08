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Стражи Арктики: на архипелаге Новая Земля прошла первая смена летного состава и истребителей МиГ-31БМ

Анна Касаткина
06:20 08.02.2021
Летный состав в день первой смены отработал тренировочные полеты на перехват условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На острове Южный состоялась первая смена летного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка Северного флота, несущих опытно-боевое дежурство на Новой Земле. Проверить условия несения службы прибыл командующий армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко.

Отрощенко лично пилотировал самолет МиГ-31БМ от базового аэродрома на Кольском полуострове до Новой Земли и выполнил на нем посадку, оценив надежность и летные возможности модернизированной авиационной техники.

Летный состав в день первой смены опытно-боевого дежурства смог отработать тренировочные полеты на перехват условного противника благодаря благоприятной погоде. Низкая температура воздуха, сильный боковой ветер, туман и низкая облачность, обильные снегопады и другие природные явления могут проявить себя очень быстро и вопреки прогнозам. Поэтому полеты здесь в Арктике всегда проводятся по фактической погоде.

Истребители МиГ-31БМ заступили на боевое дежурство по охране российской границы в воздушном пространстве Арктики месяц назад. За время несения вахты на Новой Земле в опасной близости к воздушной границе России нарушителей отмечено не было.

Опытно-боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на Новой Земле в современной истории России отрабатывается впервые. В ходе него оцениваются боевые возможности применения истребительной авиации в высоких широтах Арктики. Флотские авиаторы нарабатывают опыт ее эксплуатации на всесезонных аэродромах островов Северного Ледовитого океана, где суровые погодные условия оказывают существенное влияние на использование самолетов и вертолетов. Несколько лет назад на Новой Земле также заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк Северного флота, оснащенный системами ПВО С-400 «Триумф».

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