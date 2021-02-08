Военные 150-й мотострелковой дивизии ЮВО приступили к вакцинации против COVID-19 перед началом тренировок Парада Победы

Около тысячи военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, приступили к вакцинации против COVID-19.

Отмечается, что прививочные пункты были развернуты на базе 1602 военного клинического госпиталя, его филиалов и поликлиник в местах дислокации соединения. Перед проведением вакцинации проводится углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител.

Военные легендарной мотострелковой дивизии примут участие в Параде Победы одновременно в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Всего в военном параде в составе пеших и механизированных колонн примут участие более 10 тысяч военнослужащих ЮВО.

В ЮВО против новой коронавирусной инфекции вакцинировано более 23 тысяч военнослужащих. На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили более 20 тысяч военнослужащих и медицинского персонала ЮВО.