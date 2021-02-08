Поразить противника в любых условиях: экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ЮВО приступили к облету поступившей техники

Экипажи новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области приступили к облету поступившей авиационной техники.

Отмечается, что вертолеты были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя на военный аэродром. Там производится их окончательная сборка.

Летчики, которые не имеют опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны РФ.

Напомним, вертолет Ка-52 способен поражать танки, бронированную и небронированную боевую технику, живую силу и вертолеты противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и любое время суток.