Связывает разделенные семьи: переход Аль-Салихия в Сирии возобновил работу спустя почти год после закрытия

Переход Аль-Салихия, который находится между территориями, контролируемыми Сирийскими демократическими силами и правительством САР в провинции Дейр-эз-Зор, возобновил свою работу.

Он был закрыт почти год назад из-за пандемии коронавируса. Этот сухопутный переход важен тем, что он единственный соединяет провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке на востоке Сирии.

Автомобильный путепровод длиной в 400 метров находится над железной дорогой. Она разделила надвое поселок Сальхиях и сферы влияния. С одной стороны находится территория, подконтрольная официальному Дамаску, с другой - курдским формированиям Сирийских Демократических Сил, лояльным США. Эта дорога - единственная ниточка, связывающая разделенные семьи.

Только после упорных переговоров с международной антитеррористической коалицией российским военным удалось договориться, чтобы у людей хотя бы три раза в неделю была возможность перейти этот автомобильный мост, чтобы увидеть своих родных.

«Здравоохранение на той стороне на очень низком уровне, люди стоят в очередях, чтобы попасть в наши госпитали. В Дейр-эз-Зоре находится четыре госпиталя. Поэтому, все люди, которые живут там, проходят через этот контрольный пункт, чтобы попасть в больницы», - отметил главный врач района Хатлы Омар Хаптур.

В день по этому путепроводу туда и обратно проходит несколько сотен человек. Многие идут к родным не с пустыми руками, а кто-то и вовсе решился на переезд, опасаясь, что свободный проход могут снова закрыть.

Проезд автомобильного транспорта по гуманитарному коридору запрещен. При этом поклажи у людей много, этим пользуются местные ребята и зарабатывают, перевозя тяжелые вещи.

На обочине находятся искореженные автомобили, с обеих сторон вырыты окопы и тянется защитный вал, а на самом мосту установлены минные заграждения. В те дни, когда коридор закрыт, это место снова превращается, фактически, в передний край обороны.

«Если кто-то сотрудничал когда-то с какими-то организациями террористическими, их проверяют, они пишут заявление. По документам полностью восстанавливают и только после этого их запускают на территорию», - рассказал исполняющий обязанности начальника пункта пропуска Денис Хорошев.

Навестить друзей, выехать поработать на земельном участке или попасть на рынок в другой части поселка. Все эти естественные вещи возможны только в субботу, понедельник и среду. И только в строго отведенные часы. Пока от этой нездоровой ситуации выигрывают только предприимчивые таксисты.