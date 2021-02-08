Грохот тяжелых самоходок: артиллеристы ЗВО провели боевые стрельбы в Воронежской области

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО приступили к тактическому учению на полигоне Криница в Воронежской области. В его программу входят и боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С-М2».

Стрельбы ведутся штатным 152-мм снарядом. В их ходе проходит дистанционная корректировка стрельбы при помощи удаленного управления вооружением.

Гаубицы способны вести стрельбу в автоматическом режиме - все благодаря системе наведения на цель по сверхточной координатной системе. При этом расчет может проводить ту самую удаленную корректировку.

Глубокая модернизация этих самоходных гаубиц не только усилила боевые возможности объединения в целом. Теперь самоходки могут включаться в разведывательно-ударные группы в совместных учениях и тактических занятиях.

Всего в учениях в Кринице участовало более полутысячи военнослужащих-артиллеристов из Воронежской, Московской и Брянской областей.