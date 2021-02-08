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Защитить корабли флота: морские пехотинцы проходят антитеррористическую подготовку в Петербурге для службы в мировых океанах

Тимур Шерзад
17:00 08.02.2021
В обучении активно используется широкий опыт - он получен как в процессе арктических учений, так и в ходе боевых действий в Сирии. 
Защитить корабли флота: морские пехотинцы проходят антитеррористическую подготовку в Петербурге для службы в мировых океанах
© Фото: Министерство обороны России
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Сотня морских пехотинцев приступила к подготовке в Объединенном учебном центре Военно-морского флота в Петербурге. Они будут нести службу в группах антитеррора на российских кораблях в Мировом океане. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. 

Для морских групп антитеррора существует специальная программа. В нее входит изучение российских боевых кораблей, курс по Международному морскому праву, а также отработка практических вопросов охраны и обороны кораблей. Помимо этого, морпехи изучат тактику действий досмотровых групп и тактику высадки на суда, подозреваемые в причастности к пиратству. 

Морские пехотинцы пройдут и огневую подготовку, причем работать будут как по надводным целям, так и по мишеням в условиях ограниченного пространства - речь об имитации внутренностей кораблей и судов. 

При этом в обучении активно используется широкий опыт - он получен как в процессе арктических учений, так и в ходе боевых действий в Сирии. 

Напомним, что морпехи в составе групп антитеррора всегда присутствуют на борту любого корабля или судна обеспечения Военно-морского флота России, находящегося в отдалении от пунктов своего постоянного базирования. Каждый из таких морских пехотинцев - военнослужащий по контракту. 

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