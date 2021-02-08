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Покорители небес: уникальные кадры из-под купола новейшей парашютной системы на учениях морпехов Балтфлота

Максим Румянцев
14:06 08.02.2021
Морские пехотинцы используют парашютные системы «Мальва-24» и «Арбалет», давно доказавшие свою эффективность и надежность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В суровых погодных условиях Балтики свою боевую задачу выполняют морские пехотинцы. Бойцов готовят к любым условиям. Время года и суток значения не имеет. Сегодня ветрено, поэтому на борту Ми-8 новичков нет. Погода на границе допустимой - перед прыжком максимум внимания и сосредоточенности.

Высота 600 метров, скорость около ста километров в час. Одно из типовых упражнений для подразделений морской пехоты - десантирование с личным оружием. Автомат на груди, земля под ногами. В небе один за другим вспыхивают белоснежные купола Д-6 и Д-10 - рабочие лошадки десантно-штурмовых подразделений. Захватывающие кадры снимает один из лучших специалистов своего дела, начальник парашютно-десантной службы подполковник Андрей Алексашин. Уникальная возможность увидеть все происходящее прямо из-под купола.

Над головой разноцветное крыло. Это парашютная система «Мальва-24». Она стоит на вооружении спасательных парашютно-десантных групп, позволяет ювелирно точно приземлиться там, где вертолету не сесть. Еще одна система - «Арбалет», она схожа по своим характеристикам. С ней работают разведчики и спецназ.  

«Отделяемся, открываем парашют, выводим крыло и отрабатывается пилотирование парашюта на точность приземления. Сначала на площадку побольше, правильное приземление, заход по глиссаде», - объяснил начальник парашютно-десантной службы Андрей Алексашин.

Обычные Д-6 и Д-10 не дают такой свободы в воздухе, зато они несравнимы по своей простоте и надежности. С такими быстро становятся десантниками даже новобранцы. Сергей Алякин в морской пехоте третий месяц, прыгает уже шестой раз. Сегодня приземление получилось не совсем гладкое, прямо в колючий куст, но настроение у него все равно боевое.

«Потому что уже все, страха нет, я преодолел тот уровень страха, так скажем. Стал более смелым», - поделился стрелок Сергей Алякин.

Все лучшие качества предстоит проявить уже скоро - в этом году на Балтике пройдут масштабные учения «Запад-2021».

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