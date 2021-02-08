Разорвать «вражескую» связь: в ВВО осваивают новейший комплекс «Палантин»
В состав комплекса входят 22 машины, все они бронированные, вес одной - около 27 тонн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Подразделения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа осваивают новейший комплекс «Палантин», недавно поступивший на вооружение.
В ходе первых в году практических занятий, расчеты РЭБ совершили марш в назначенный район, где развернули оборудование - это десятки единиц спецтехники, входящей в состав «Палантина».
«Комплекс поступил в 2020 году, летом, в июне-месяце. Он находится в единственном экземпляре в Восточном военном округе. В нем представлено 22 машины, все они бронированные, вес одной машины - около 27 тонн», - отметил командир роты радиопомех Владислав Гусейнов.
Военнослужащие успешно обнаружили и подавили каналы связи условного противника, тем самым нарушив его систему управления войсками.