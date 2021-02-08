Четыре сотни курсантов Московского высшего командного училища привились вакциной «Спутник V»

Вакцинация продолжается - более 400 курсантов Московского высшего общевойскового командного училища привились от новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник-V», созданной Минобороны совместно с институтом имени Гамалеи.

Первыми вакцинируются участниками парадных расчетов, которым предстоит промаршировать по улицам российских городов в День Победы, 9 Мая.

Эти военнослужащие к началу парадных тренировок успеют получить не только первый, но и второй компонент вакцины.

Ранее сообщалось, что прививку осуществили и в 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области. Они тоже станут участниками Парада Победы. Всего в Южном военном округе на данный момент вакцинированы более 23 000 военнослужащих.



