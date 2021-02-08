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Стрельба из едущей машины: снайперы ЮВО соревнуются за место на АрМИ-2021

Тимур Шерзад
13:08 08.02.2021
Кроме этого, снайперы будут стрелять по летающим целям, движущимся со скоростью 60 километров в час
Стрельба из едущей машины: снайперы ЮВО соревнуются за место на АрМИ-2021
© Фото: Министерство обороны России
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Тысяча лучших снайперов ЮВО вышли на полигоны, чтобы попробовать пройти отборочные соревнования на Армейские международные игры. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

Ситуация для округа уникальная - снайперы первый раз будут отрабатывать стрельбу по летающим целям, движущимся со скоростью 60 километров в час. А еще они будут поражать цели, находясь в кузове движущегося грузовика. 

Помимо владения снайперской винтовкой Драгунова, снайперам предстоит показать умение стрелять и из пистолета Макарова. Они выполнят упражнения «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайперский биатлон», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении».

Снайперские пары разведывают цели, определят дальность, после чего открывают огонь, при надобности корректируя его. Дистанции - от 500 до 1 300 метров, время суток - в том числе и ночное. 

Победители станут чуточку ближе к праву представлять Россию на конкурсе «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2021 года. 

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