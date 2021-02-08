Стрельба из едущей машины: снайперы ЮВО соревнуются за место на АрМИ-2021

Тысяча лучших снайперов ЮВО вышли на полигоны, чтобы попробовать пройти отборочные соревнования на Армейские международные игры. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Ситуация для округа уникальная - снайперы первый раз будут отрабатывать стрельбу по летающим целям, движущимся со скоростью 60 километров в час. А еще они будут поражать цели, находясь в кузове движущегося грузовика.

Помимо владения снайперской винтовкой Драгунова, снайперам предстоит показать умение стрелять и из пистолета Макарова. Они выполнят упражнения «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайперский биатлон», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении».

Снайперские пары разведывают цели, определят дальность, после чего открывают огонь, при надобности корректируя его. Дистанции - от 500 до 1 300 метров, время суток - в том числе и ночное.

Победители станут чуточку ближе к праву представлять Россию на конкурсе «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2021 года.