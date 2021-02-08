Дорога каждая секунда: нижегородские танкисты готовятся к «Танковому биатлону»

На расположенном в Нижегородской области полигоне Мулино идет подготовка к «Танковому биатлону» - конкурсу грядущих Армейских международных игр 2021 года.

Тактико-огневые упражнения выполняются отдельными экипажами - обязательно на время. Для прогресса результатов задачи регулярно усложняют - и команды постепенно показывают все лучшее время.

«Из окопа уничтожаем разведку противника, после этого отходим на основные запасные позиции, с них идет поражение основной силы противника», - поделился Алексей Некрасов, командир танковой роты.

Для каждой цели - свой боеприпас. Мишени в виде бронетранспортеров должны быть поражены осколочно-фугасными снарядами, «танковые» - бронебойными.

На все отводится 18 минут. Секундная задержка или неслаженность экипажа - поражение.

До АрМИ-2021 осталось около полугода. Попасть на них желает каждая команда. Цена шанса - ежедневные тренировки. Впрочем, это пойдем танкистам только на пользу - в случае успеха их ждет встреча с сильными соперниками из более чем 20 стран. Ну а зрителей - зрелищный и сложный конкурс.