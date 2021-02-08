Прыжки и днем, и ночью: морпехи Балтфлота проводят занятия по воздушно-десантной подготовке
Морским пехотинцам предстоит совершить более трех тысяч прыжков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Морские пехотинцы Балтфлота проводят занятия по воздушно-десантной подготовке.
В этом им помогают вертолеты Ми-8, а также парашютные системы Д-10 и «Арбалет».
Морпехи оперативно готовят снаряжение, грузятся на вертолетный борт, после чего прыгают в полной экипировке. Все это проходит в рамках плановых занятий. Военнослужащим предстоит совершить более 3 000 прыжков, причем как днем, так и ночью.