Прыжки и днем, и ночью: морпехи Балтфлота проводят занятия по воздушно-десантной подготовке

Морские пехотинцы Балтфлота проводят занятия по воздушно-десантной подготовке.

В этом им помогают вертолеты Ми-8, а также парашютные системы Д-10 и «Арбалет».

Морпехи оперативно готовят снаряжение, грузятся на вертолетный борт, после чего прыгают в полной экипировке. Все это проходит в рамках плановых занятий. Военнослужащим предстоит совершить более 3 000 прыжков, причем как днем, так и ночью.