Названо время и место похорон экс-главкома ВМФ России Высоцкого
Бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Высоцкого похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
«Похороны Владимира Сергеевича состоятся 8 февраля на Троекуровском кладбище», – сказал он «Интерфаксу».
Дерябин добавил, что прощание с Высоцким будет проходить с 10:30 до 11:30.
Экс-главком ВМФ ушел из жизни 5 февраля. Ему было 66 лет.
Высоцкий был главнокомандующим Военно-морским флотом с сентября 2007 года по май 2012 года. До этого он командовал Северным флотом (2005-2007) и занимал должность первого заместителя командующего Балтийским флотом (2004-2005). Высоцкий также участвовал в операции по спасению подводной лодки К-141 «Курск», награжден орденами и медалями.