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Названо время и место похорон экс-главкома ВМФ России Высоцкого

Анна Касаткина
00:19 08.02.2021
Владимир Высоцкий ушел из жизни 5 февраля на 67-м году жизни.
Названо время и место похорон экс-главкома ВМФ России Высоцкого
© Фото: Минобороны России
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Бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Высоцкого похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Похороны Владимира Сергеевича состоятся 8 февраля на Троекуровском кладбище», – сказал он «Интерфаксу».

Дерябин добавил, что прощание с Высоцким будет проходить с 10:30 до 11:30.

Экс-главком ВМФ ушел из жизни 5 февраля. Ему было 66 лет.

Высоцкий был главнокомандующим Военно-морским флотом с сентября 2007 года по май 2012 года. До этого он командовал Северным флотом (2005-2007) и занимал должность первого заместителя командующего Балтийским флотом (2004-2005). Высоцкий также участвовал в операции по спасению подводной лодки К-141 «Курск», награжден орденами и медалями.

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