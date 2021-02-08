Армия Названо время и место похорон экс-главкома ВМФ России Высоцкого Анна Касаткина Владимир Высоцкий ушел из жизни 5 февраля на 67-м году жизни. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Высоцкого похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. «Похороны Владимира Сергеевича состоятся 8 февраля на Троекуровском кладбище», – сказал он «Интерфаксу». Дерябин добавил, что прощание с Высоцким будет проходить с 10:30 до 11:30. Экс-главком ВМФ ушел из жизни 5 февраля. Ему было 66 лет. Высоцкий был главнокомандующим Военно-морским флотом с сентября 2007 года по май 2012 года. До этого он командовал Северным флотом (2005-2007) и занимал должность первого заместителя командующего Балтийским флотом (2004-2005). Высоцкий также участвовал в операции по спасению подводной лодки К-141 «Курск», награжден орденами и медалями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика