Выявить сильнейших: танкисты ВВО начали подготовку к конкурсу «Танковый биатлон» на Сахалине

Танкисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине начали подготовку к отборочному этапу международного конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон».

Сообщается, что на полигоне Успеновский военные состязаются в мастерстве владения штатной техникой, выявляя при этом сильнейшие экипажи в скорости прохождения дистанции.

Кроме того, танкисты отрабатывают нормативы по посадке личного состава, загрузке артиллерийских выстрелов. Военнослужащие выполняют поражение появляющихся и движущихся мишеней штатным снарядом на дистанциях от 600 до 1800 метров.

В ходе заездов механики-водители преодолевают маршрут протяженностью более 6 километров с естественными и искусственными препятствиями.

Помимо этого, на учебных местах установлены дополнительные пункты обогрева, на которых военнослужащие в перерывах между занятиями могут выпить горячего чая.

Уточняется, что лучшие экипажи танков, которые прошли отбор, будут защищать честь армейского корпуса на окружном этапе конкурса «Танковый биатлон».