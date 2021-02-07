Армия Боевые расчеты «Панцирь-С1» нашли и уничтожили воздушную цель «противника» в Крыму Лина Давыдова По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Черноморском флоте расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1» из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа, расположенного на территории Крымского полуострова, провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели. По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты. В ходе учения расчеты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии. Цели и их характеристики были сымитированы электронным способом. Военнослужащие ЗРПК успешно выполнили поставленную задачу, уложившись в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика