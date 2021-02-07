Благодарность педагогам: российские военные доставили гумпомощь в Алеппо

В сирийском Алеппо военные Центра по примирению враждующих сторон впервые провели гуманитарную акцию для учителей. Нужды военного времени постепенно уходят на второй план, и вместе с восстановлением страны нужно во многом заново поднимать и систему образования.

Во время обстрела Алеппо боевиками и пандемии коронавируса педагоги не покидали провинцию и продолжали обучать детей.

«Для нас это настоящая поддержка! Мы были здесь до конца военных действий и не оставляли наших учеников одних. Мы же помогаем восстановить Алеппо и нашу Сирию, в том числе, и систему образования провинции», - рассказал педагог Мустафа Абдул Ганни.

Каждый учитель от ЦПВС получил традиционный продовольственный набор, а также теплый спортивный костюм, поскольку ночью температура может опускаться до минусовых значений, и последние уроки приходится проводить в холодных классах.